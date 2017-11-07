Çocuğunuzun geleceği için Fen Lisesi'ne yakın kiralık ev!

Önceki gün Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TEOG yerine gelen sistemi açıkladı. Buna göre öğrencilerin yüzde 92’si oluşturulacak eğitim bölgelerinde adreslerine göre 5 tercihlerinden birine yerleştirilecek, yüzde 8’i ise ‘nitelikli’ 600 liseye sınavla girecek.







Yaklaşık 1.1 milyon öğrencinin adrese dayalı yerleştirmeye göre liselere yerleştirileceğinin açıklanması üzerine emlakçılar ve ev sahipleri, kiralık ve satılık ev ilanlarında “sisteme uygun” güncelleme yaptı. İlan başlıklarındaki, oda sayısı, toplu taşımaya yakınlık, dairenin yaşı, bulunduğu semt gibi seçenekler yerini okul isimlerine bıraktı. İlanlar arasında, “Çocuğunuzun geleceği için fen lisesine yakın sahibinden kiralık” ifadesine yer veren oldu.





"Kiralar artacak"





Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre Ankara Emlakçılar Odası Başkanı Hacı Ali Taylan adrese dayalı sistemin gelmesinin emlak sektöründe de değişikliklere neden olacağına değindi. Taylan, “Vatandaş, adrese dayalı yeni sistemin açıklanmasıyla tercihlerini bu yönde kullanacaktır. Ancak bu yönelim sınırlı sayıda olabilir. Aşırı yüklenme olamaz. Milli Eğitim Bakanlığı’nın bu konuda ciddi önlemler alması gerekiyor” dedi. Çocuğu olan ailelerin iyi okullara yakın evleri tercih ettiğini kaydeden Taylan şöyle konuştu:





“Bu saatten sonra okul önemli bir tercih olacaktır. Çünkü gelen müşteri bilinçli geliyor. Bu anlamda emlak sektöründe ciddi bir hareketlilik etkin olabilir. Kiraların da eğitim bölgelerinde artması beklenen bir durum.”





Eğitim bölgeleri ve bu bölgeler içinde yer alacak okullar mayıs ayında açıklanacak. Sınavla öğrenci alacak aralarında proje okulların da yer alacağı 600 nitelikli okulun ismi ve kontenjanları da mayıs ayında duyurulacak. Bu tarihten sonra da emlak sektöründe hareketlilik bekleniyor.