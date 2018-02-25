Çocuğuna biber gazı sıkılan anne: Çocuktan mı korkuyorlar?

Etkinliğe askeri öğrencilerin yanı sıra aileleri da katıldı.







Argos gazetesinin haberine göre, polis aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından kadın ve çocuklar da etkilenirken 18 askeri öğrenci de gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.





Polis müdahalesinde biber gazından etkilenen bir çocuğun annesi müdahaleye isyan etti. Anne, "Çocuktan mı korkuyorlar, bu kadar mı düştüler" dedi. Küçük çocuğun çektiği acı kameralara yansıdı.















