Samanyolu Haber /Gündem / Çocuğuna biber gazı sıkılan anne: Çocuktan mı korkuyorlar? /25 Şubat 2018 18:15

Çocuğuna biber gazı sıkılan anne: Çocuktan mı korkuyorlar?

Okuldan ilişikleri kesilen kesilen ve bazıları tutuklanan askeri öğrencilerin ailelerinin düzenlediği "Anıtkabir'de buluşuyoruz" etkinliğine polis biber gazı sıktı. Çocuğunun biber gazından etkilenmesine isyan eden bir anne, "Çocuktan mı korkuyorlar, bu kadar mı düşüler" diye tepki gösterdi.

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Etkinliğe askeri öğrencilerin yanı sıra aileleri da katıldı.

Argos gazetesinin haberine göre, polis aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu gruba biber gazıyla müdahale etti. Biber gazından kadın ve çocuklar da etkilenirken 18 askeri öğrenci de gözaltına alındı. Gözaltına alınan öğrencilerin daha sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

Polis müdahalesinde biber gazından etkilenen bir çocuğun annesi müdahaleye isyan etti. Anne, "Çocuktan mı korkuyorlar, bu kadar mı düştüler" dedi. Küçük çocuğun çektiği acı kameralara yansıdı.




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