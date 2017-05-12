Çocuğu AB vatandaşı olan anne babaya Avrupa'da oturum izni çıktı

KONU, 2011’de boşanmasının ardından oturum izni bulunmayan, çocuğu Hollanda vatandaşı Venezuelalı bir kadın tarafından gündeme getirildi. Soyadı Chavez-Vilchez olarak açıklanan kadın, boşanma sonrası eski eşinin hiç destek vermediğini, çocuğun refahı ve yetiştirilmesinden sadece kendisinin sorumlu olduğunu belirterek, sosyal ve çocuk yardımı talebinde bulundu. Hollanda ise AB’de oturum izni bulunmadığı gerekçesiyle kadının talebini reddetti. Ancak AB Adalet Divanı, aldığı kararla kadını haklı buldu.





İNGİLTERE’Yİ BİLE ETKİLEYEBİLİR





Kararda, AB kanunlarının, AB vatandaşı bir aile üyesinin yasal haklarının engellenmesine izin vermediği ifade edildi. Mahkeme, annenin AB’de kalma hakkına yönelik herhangi bir tehdidin çocuğu, AB yasalarından kaynaklanan haklarından mahrum bırakacağını bildirdi.

Kararın ebeveyninin AB’yi terk etmek zorunda kalması halinde AB vatandaşı çocuğun da AB’den ayrılmasına yol açacak durumlarda geçerli olduğu, ayrıca çocuğun yaşı ve gelişimi ile her bir ebeveynle duygusal bağının da faktörleri oluşturduğu kaydedildi.

Kararın AB’den ayrılma kararı (Brexit) sonrası AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşları ile İngiltere’de yaşayan AB vatandaşlarını da etkileyebileceğine işaret ediliyor.