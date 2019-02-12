Çobanbeyli sınır kapısının Suriye tarafında patlama

Kilis'in Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Kilis Valisi Recep Soytürk, Çobanbey Gümrük Kapısı yakınlarındaki patlama ile ilgili yaptığı açıklamada, saldırının Türkiye'ye değil Özgür Suriye Ordusu mensuplarına yönelik olduğunu belirtti.

Çobanbey Gümrük Kapısı'nın Suriye tarafında patlama meydana geldi. Bomba yüklü araçla düzenlendiği belirtilen saldırıda çok sayıda yaralı olduğu belirtildi. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibinin sevk edildiği öğrenildi.



