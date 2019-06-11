CNN Türk'ün yandaşlığı ABD basınında: Erdoğan sempatizanı yayınlar yapıyorlar

Artı Gerçek'te yer alan habere göre Bloomberg'de yayımlanan bir makalede "CNN'in yayın politikasına itirazı olan sadece Donald Trump değil. CNN'in Türkiye şubesi CNN Türk'ün Erdoğan sempatizanı yayınları da tepki çekiyor" dendi.





Makalede, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) organizasyonuyla CNN'in Atlanta'daki merkezi ve Beyaz Saray'ın önünde "CNN Türk'ün Erdoğan'ın sözcüsü gibi yayın yaptığını ve muhalefet partileri hakkında kasıtlı olarak gerçek dışı propaganda yaptığı" gerekçesiyle protestolar düzenlendiği bilgisine yer verildi.





'CNN İSİM HAKLARINI ALANA KADAR ÇABAMIZ SÜRECEK'





Bloomberg, CHP'nin ABD temsilcisi Yurter Özcan'ın "CNN Türk, çok açık bir şekilde sahte haberler yayarak, muhalefeti baltalıyor ve Erdoğan'ı destekliyor ki bunun gazetecilikle ilgisi yok" ifadelerine yer verdi. Özcan'ın "CNN, isim haklarını CNN Türk'ten alana kadar çabalarımız sürecek" sözleri de Bloomberg'in makalesinde yer aldı.





'CNN EĞİTİM İÇİN EKİP GÖNDEREBİLİR'





Buna göre Özcan, CNN yönetimi mart ayında CNN Türk'le ilgili soruşturma yapıldığını ve televizyon çalışanlarını düzgün gazetecilik uygulamaları konusunda ders vermek için Türkiye'ye bir ekip gönderilebileceğini söyledi.





CNN TÜRK SESSİZLİĞİNİ KORUDU







Çağan Koç imzalı makalede, CNN'in iddialara ilişkin olarak "CNN Türk, CNN markasıyla yayın yapan bağımsız bir kanal ancak sözleşmenin bir parçası olarak CNN'in standartlarını da karşılamalılar. CNN Türk, seçimlere ilişkin dengeli bir yayın politikası izleyeceği yönünde bize garanti verdi. Bununla ilgili ve editöryel uygulamalar konusunda CNN Türk'le düzenli olarak temas halindeyiz" açıklamasına yer verilirken, CNN Türk'ün iddialara yanıt vermediği aktarıldı.





'İSTANBUL SEÇİMLERİNİ MANİPÜLE ETMEYİN'





CNN'in merkezi önündeki protestolarda bazı göstericilerin "İstanbul seçimlerini manipüle etmeyi bırakın" dediği aktarıldı.





Bloomberg, "yıllar süren tacizin ardından" CNN Türk'ün geçen yıl Doğan Medya Grubu'ndan Demirören Medya Grubu'na satıldığını hatırlattı.





'İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ KISITLANDI'





Makalede, Erdoğan'ın 16 yıllık iktidarında ifade özgürlüğünün keskin bir biçimde kısıtlandığı yorumu yapıldı. Bloomberg, "Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre, Türkiye tutuklu gazeteci sayısında dünya lideri. On binlerce kişi cumhurbaşkanına hakaretten soruşturmaya uğradı. Muhalif gazete sahipleri ve yöneticileri ya tutuklandı ya da soruşturmaya uğradı" yorumunu yaptı.





Makale, Türkiye'de daha önce Twitter ve Youtube'un da yasaklandığı ve Wikipedia'ya hala erişim sağlanamadığı hatırlatmasıyla son buldu



