Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk'te Alo Fatih vak'ası... MHP'den gelen kulis haberini apar topar sildiler /23 Kasım 2018 11:39

CNN Türk'te Alo Fatih vak'ası... MHP'den gelen kulis haberini apar topar sildiler

CNN Türk'ün internet sitesinde "AK Parti'nin üç büyükşehirdeki adayını MHP de destekleyecek" başlığıyla yayımlanan kulis haber, daha sonra yayından kaldırıldı.

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CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın aktardığı kulis haberde, "Üç büyükşehirde mutabakat olduğu kulislerde konuşuluyor. İstanbul'dan Binali Yıldırım, Ankara'dan Mehmet Özhaseki, İzmir'den Nihat Zeybekci'nin aday gösterileceği yönünde beklenti büyük. MHP bu üç büyükşehirde aday çıkarmayarak AK Parti'ye destek verecek deniliyor" ifadesi yer alıyordu.

"İller için net bir sayı konuşulmadığı ama üzerinde çalışılacak iller arasında MHP'nin hassasiyet gösterdiği Manisa, Mersin, Osmaniye'nin olduğu, ayrıca Balıkesir için de işbirliği aranacağı kulislerde konuşuluyor. Bu illerde anketlere bakılacak. Buralardaki sonuçlara göre hangi partinin aday göstereceği netleşecek" denen haber, şöyle devam ediyordu:

— Adana da önemli.MHP bir önceki yerel seçimde aldığı belediye başkanlığını korumak istiyor. Ancak AK Parti için de kritik bir il. Genel seçimde yüksek bir oy oranı alınmıştı. MHP Hüseyin Sözlü'yü aday göstereceğini çok önce ilan etti. Adana konusunda nasıl bir karar çıkacak henüz belli değil. Bazı ilçelerde de işbirliği olacak. Mesela Ankara'da Etimesgut ve Polatlı'yı MHP'ye bırakılabilir deniliyor. Bir de Alanya'da MHP adayı üzerinden işbirliği olabileceği kulislerde konuşuluyor.

Çeşitli haber siteleri tarafından da aktarılan haber, birkaç saat sonra yayından kaldırıldı.
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