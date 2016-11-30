CNN Türk Genel Müdürü 15 temmuz sorularına dayanamadı

"Medya ve 15 Temmuz" adlı etkinlikte İlef'e gelen CNN TÜRK Genel Müdürü Erdoğan Aktaş, 15 Temmuz akşamı ve medyanın yeni rejimdeki rolüne ilişkin sorulara dayanamayarak etkinliği terk etti.

Aktaş'ın etkinliği terk ettiğini, Öğrenci Kolektifleri Twitter hesabından böyle duyurdu.

Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nde "Medya ve 15 Temmuz" başlıklı bir panele gelen CNN Türk Genel Müdürü Erdoğan Aktaş fakülte öğrencileri tarafından protesto edildi.



Aktaş, öğrencilerin Adana Aladağ'da gerçekleşen 11'i çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili yaptıkları yayına, ÇHD'ye polis baskını olduğu sırada avukatların yayına bağlanmamasına, bölgedeki savaşa dair yaptıkları yayınlara ve HDP milletvekillerine uygulanan medya sansürüne dair sorularına cevap vermeyi reddetti.

Öğrencilerin sorularına, "La ben bu yüzden geldim buraya", "Ben tecrübeli bir gazeteciyim bu soruların sorulacağını bilmiyor muydum? Delirdiniz mi siz?", "Yırtınıyoruz karşınızda" gibi ifadeler kullanan Aktaş, öğrenciler tarafından uyarıldı.

Öğrencilere "Provokasyon yapma, faşizm bu, provakatörler" diye bağıran Aktaş, CNN Türk'e davet ettiğini söylediği öğrencileri de "Fotoğraf da çektim ordan, tespit edeceğiz" diyerek tehdit etti.

Bir öğrencinin "Taybet ana bir hafta sokakta kaldı haber yaptınız mı? 3 çocuğum hayattaki en önemli varlığım diyorsunuz 0-12 yaş arası 300 çocuk öldü bölgede, tek bir haber yaptınız mı?" sorusuna, "Benim çocuklarımın annesi Diyarbakırlı bilip bilmeden konuşmayın" diye bağırdı ancak soruyu yanıtsız bıraktı.

Öğrenciler, kanun hükmünde kararnameler ile üniversiteden atılan hocaları için de eylem yaptı. "Sizin konuşabildiğiniz gibi İlkay hocamız konuşabilecek miydi burada, Gülseren hocamız kirasını ödeyemiyor, siz hangi zorluktan bahsediyorsunuz?" diye tepki gösterdi.

Aktaş, öğrencilerin sorularını yanıtlamaması üzerine devam eden protestolar nedeniyle kürsüyü terk etti. Paneli düzenleyen akademisyenlerin Aktaş'a hediye vermeye çalışması üzerine öğrenciler Aktaş'a DİSK Basın-İş'in hazırladığı "Medyada 10 Ekim Katliamı" kitapçığını verdi.