Samanyolu Haber /Gündem / CNN Türk editörlerine 'zam' sözcüğünü yasakladı /24 Şubat 2019 16:45

CNN Türk editörlerine 'zam' sözcüğünü yasakladı

BirGün gazetesi yazarı Ayşenur Arslan, CNN Türk yönetiminin editörlerine "zam" kelimesini kullanmayı yasakladığını öne sürdü.

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Arslan, "CNN Türk böyleyse a Haber’i anlamaya, anlatmaya gerek yok herhalde!" diye yazdı.

Ayşenur Arslan'ın dün (23 Şubat 2019) "Avrupa'nın skandal kararı!" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:

Anlatmadan geçemeyeceğim; CNN TÜRK editörleri geçen gün haber toplantısında şu talimatı aldılar:

“Haberlerde ZAM sözcüğü hiçbir vesile, hiçbir gerekçeyle geçmeyecek. Her gün, tanzim satış merkezlerine gidilip uygulamadan memnun vatandaş röportajları yapılacak.”

CNN TÜRK böyleyse a Haber’i anlamaya, anlatmaya gerek yok herhalde!

İyi de, yandaş cephesinde yer almayanlara ne oluyor?
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