CNN Türk editörlerine 'zam' sözcüğünü yasakladı

Arslan, "CNN Türk böyleyse a Haber’i anlamaya, anlatmaya gerek yok herhalde!" diye yazdı.





Ayşenur Arslan'ın dün (23 Şubat 2019) "Avrupa'nın skandal kararı!" başlıklı yazısının ilgili kısmı şöyle:





Anlatmadan geçemeyeceğim; CNN TÜRK editörleri geçen gün haber toplantısında şu talimatı aldılar:





“Haberlerde ZAM sözcüğü hiçbir vesile, hiçbir gerekçeyle geçmeyecek. Her gün, tanzim satış merkezlerine gidilip uygulamadan memnun vatandaş röportajları yapılacak.”





CNN TÜRK böyleyse a Haber’i anlamaya, anlatmaya gerek yok herhalde!





İyi de, yandaş cephesinde yer almayanlara ne oluyor?