Samanyolu Haber /Gündem / CNN, Trump karşıtı sunucu ile yollarını ayırdı /10 Haziran 2017 11:17

CNN, Trump karşıtı sunucu ile yollarını ayırdı

CNN, ABD Başkanı Donald Trump hakkında hakaret içeren paylaşımda bulunduğu gerekçesiyle 'Believer' programının sunucu ve yapımcısı Reza Aslan ile yollarını ayırdığını duyurdu.

CNN, Trump karşıtı sunucu ile yollarını ayırdı

İran asıllı Amerikalı Reza Aslan, CNN'de yayınlanan 'Believer' isimli belgesel programı hazırlayıp sunuyordu.
CNN, sunucunun hakaret içeren paylaşımları nedeniyle programın yeni bölümlerini yayınlamayacağını açıkladı.

Reza Aslan, Londra'daki terör saldırısı sonrası bazı ülkelere seyahat yasağı uygulanması talebini tekrar gündeme getiren Trump'a yönelik hakaret içeren paylaşımda bulunmuş, daha sonra da özür dilemişti.

CNN'in kararı sonrası açıklama yapan Aslan, "kurumun tarafsız haberciliğini korumak için" aldığı bu karara saygı duyduğunu belirterek kendisinin gazeteci değil, yorumcu ve akademisyen olduğunu vurguladı.
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