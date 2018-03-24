Cizre'de 288 kişi öldürüldü, 2 bin bina yıkıldı: Sadece bir 'güvenlik görevlisi' sanık

Şırnak’ın Cizre ilçesinde, 2015 yılında ilan edilen ve ilçenin dört mahallesinin yıkımıyla sona eren “sokağa çıkma yasağı” sürecinde 288 kişi yaşamını yitirmişti. Halkların Demokratik Partisi (HDP) Urfa Milletvekili Dilek Öcalan’ın ilçede yaşanılanlara dair verdiği soru önergesine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından verilen yanıtta, bunca insanın yaşamını yitirdiği olaylara ilişkin açılan davalarda sadece bir “güvenlik görevlisi”nin sanık olduğu ortaya çıktı.

HDP'li Dilek Öcalan sunduğu önergesinde “Cizre’de yasak sürecince kovuşturmaya uğramış güvenlik görevlisi var mıdır? Varsa hangi suçlardan kovuşturma yapılmıştır?” sorusunu yöneltti.