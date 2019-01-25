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Citigroup: Türkiye ekonomisi 2019 yılında küçülecek

Citigroup, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 3,4 daralacağı tahmininde bulundu

SHABER3.COM

Citigroup, Türkiye ekonomisinin 2019 yılında yüzde 3,4 daralacağı tahmininde bulundu.

Aralarında Kerem Tezcan'ın da bulunduğu Citi Araştırma analistleri, e-posta yoluyla açıkladıkları raporda, Türkiye'nin gayrı safi yurtiçi hasılasının (GSYH) 2019 yılında yüzde 3,4 daralacağı ve enflasyon, faiz oranları ve borç seviyesinin yüksek kalması ile birlikte yavaş bir toparlanma göstereceği tahmininde bulundu.

Raporda, üretimin geçen yılın dördüncü çeyreğinde muhtemelen yüzde 2 azaldığı kaydedilirken, bu yılın ilk ve ikinci çeyreğinde sırasıyla yüzde 3,7 ve yüzde 6,2 daralma öngörüldü.

IMF UYARIDA BULUNMUŞTU

IMF Direktör Yardımcısı David Lipton, küresel büyümede yavaşlamanın beklenenden erken olacağını ve ülkelerin küresel ekonomik büyümedeki yavaşlamaya hazır olmadığını açıklamıştı.

Lipton, ABD ile Çin arasındaki ticaret geriliminin ve mali koşulların küresel büyüme için risk taşıdığını ve bunun diğer ülkelere zarar verebileceğini söylemişti.
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