Cirosunun üçte biri döviz olan Ülker'den kar rekoru

Şirketten yapılan açıklamaya göre, geçen yılı ciro ve karlılıkta tarihi rekor ile bitiren Ülker Bisküvi, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) gönderdiği açıklamada, 2018 yılı ikinci çeyrek atıştırmalık işlerinin cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16,3 artışla 1 milyar 330 milyon TL’ye yükselttiğini duyurdu.







Türkiye’nin en büyük halka açık gıda şirketi Ülker Bisküvi’nin Faiz Amortisman Vergi Öncesi Karı (FAVÖK) 2018 yılı ikinci çeyreğinde 200 milyon TL olarak gerçekleşerek, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 22 oranında arttı.





Şirketin ana ortaklığa ait net dönem karı bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 168'lik artışla 241,7 milyon TL oldu. Ülker hedeflediği operasyonel karlılık seviyesini aşmakla kalmayıp net karlılıkta kendi rekorunu da kırdı.





Bu arada, Ülker Bisküvi’nin toplam cirosunun içindeki yüzde 34’lük pay Dövize dayalı gelirlerden oluşuyor.





- "Büyümemize sağlam adımlarla devam edeceğiz"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Ülker Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Tütüncü, Ülker Bisküvi’nin ilk çeyrekte elde ettiği FAVÖK oranının ikinci çeyrekte de koruduğunu belirterek, şirketin performansına ilişkin şunları kaydetti:





"Yurt içinde ve yurt dışında sürekli olarak karlılığımızı ve satışlarımızı önemli ölçüde artırmaya devam ediyoruz. International Biscuits Company'nin (IBC) yüzde 100 hissenin alımının tamamlanmasıyla Orta Doğu ve Afrika bölgelerindeki ülkelerin serbest ticaret anlaşmalarından faydalanılarak ihracat potansiyelimizi artırmaya devam ediyoruz. Ülker Bisküvi olarak hedeflerimiz doğrultusunda, ürün kalitemizden asla ödün vermeden büyüme trendinde olduğumuz her coğrafyada devam edeceğiz. Şirket olarak önceki yıllarda hedefimiz olan yüzde 15 FAVÖK seviyesini yurt içi ve yurt dışında yapmış olduğumuz yatırımlarla, oluşturduğumuz maliyet avantajları, ürün sinerjileri, faaliyetlerimizde elde ettiğimiz güçlü performans ve markamıza sürekli yatırım yaparak sürdüreceğiz. Ayrıca tüm paydaşlarımıza değer yaratarak büyümemize sağlam adımlarla devam edeceğiz."







