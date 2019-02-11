Samanyolu Haber /Gündem / Cirit yeniden Yargıtay Başkanı seçildi /11 Şubat 2019 11:02

Cirit yeniden Yargıtay Başkanı seçildi

Yargıtay Başkanlığı'na İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi. Cirit, yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevini sürdürecek.

SHABER3.COM

Yargıtay Başkanı Cirit'in 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca seçim yapıldı.

Seçime tek aday olarak giren Cirit, 363 oyla yeniden başkanlığa seçildi.
Yaş haddinden emekli olması için yaklaşık bir yıllık süresi kalan Cirit, emekliye ayrılacağı 23 Mart 2020'ye kadar görevde kalacak.

Yargıtay üyeliğine 2004'te seçilen Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nca 2011'de Yargıtay 13. Ceza Dairesi Başkanlığı'na, bu görevini sürdürürken 10 Şubat 2015'te Yargıtay Büyük Genel Kurulunca Yargıtay Birinci Başkanlığı'na seçilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Cirit yeniden Yargıtay Başkanı seçildi Sonraki Haber >>

'Hürriyet iddia ediyorum 100 bin bile satmıyor'

'Hürriyet iddia ediyorum 100 bin bile satmıyor'

Manavdan tanzim satışı tepkisi: Devlet sebze satarsa ben nasıl satacağım

Manavdan tanzim satışı tepkisi: Devlet sebze satarsa ben nasıl satacağım

Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Çin'in toplama kamplarında hayatını kaybetti

Uygurların dünyaca ünlü halk ozanı Çin'in toplama kamplarında hayatını kaybetti

İstanbul'da Suriyeliler ve mahalleliler arasında büyük kavga

İstanbul'da Suriyeliler ve mahalleliler arasında büyük kavga

AKP'liler oy istedikleri köylünün boğazını sıktı

AKP'liler oy istedikleri köylünün boğazını sıktı

İngiltere'de uçak rüzgar nedeniyle iniş yapamadı

İngiltere'de uçak rüzgar nedeniyle iniş yapamadı

Uçak, pist dışındaki kar yığınına çarparak durabildi

Uçak, pist dışındaki kar yığınına çarparak durabildi

Saadet Partisi şimdi de penguenli reklam filmi çekti

Saadet Partisi şimdi de penguenli reklam filmi çekti

Trump: Brunson'u bırakın dedim, bıraktılar

Trump: Brunson'u bırakın dedim, bıraktılar

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?

Patlıcan fiyatını şikayet edenleri terörist ilan edecek: Yahu düşünün be bir merminin fiyatı nedir?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:11:32