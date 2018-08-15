Çipras'tan serbest kalan askerlerle ilgili mesaj

Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından, 5.5 aydır tutuklu bulunan iki askerin tutuksuz yagılanmasına hükmedildi.







ÇİPRAS: BU ADIM İKİ ÜLKE ARASINDAKİ DOSTLUĞU PEKİŞTİRECEK







Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, askerlerin serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan ''Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" açıklamasını yaptı. Çipras, 'haklı çabalarına' duydukları güvenden dolayı Yunan askerlere ve ailelerine teşekkür etti.



