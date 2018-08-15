Samanyolu Haber /Dünya / Çipras'tan serbest kalan askerlerle ilgili mesaj /15 Ağustos 2018 00:40

Çipras'tan serbest kalan askerlerle ilgili mesaj

Yunan askerlerinin serbest bırakılmasının ardından Yunanistan Başbakanı Çipras açıklama yaptı

SHABER3.COM

Edirne 2. Sulh Ceza Mahkemesi'nde devam eden davada, Yunanistan sınırındaki Kastanies Karakolu'ndan çıktıkları devriye sırasında Türkiye'ye geçtikleri için tutuklanan teğmen Angelos Mitretodis ile astsubay çavuş Dimitris Kouklazis serbest bırakıldı. Mahkeme tarafından, 5.5 aydır tutuklu bulunan iki askerin tutuksuz yagılanmasına hükmedildi. 

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, askerlerin serbest bırakılmasıyla ilgili Twitter'dan ''Yunan askeri subayının serbest bırakılması, bölgedeki dostluk, iyi komşuluk ve istikrarı güçlendirmeye yardımcı olacak bir adalet eylemidir" açıklamasını yaptı. Çipras, 'haklı çabalarına' duydukları güvenden dolayı Yunan askerlere ve ailelerine teşekkür etti.

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