Çipras'a soruldu: O zaman Erdoğan yalan mı söylüyor?

Ahvalnews.com'dan Evren Dede'nin haberine göre “Böyle bir şey söylemiş olmam mümkün değil, çünkü Yunanistan gibi adil yönetilen bir devlette erk ayrımının tamamen bilincindeyim” ifadelerini kullanan Yunanistan Başbakan Aleksis Tsipras, “Yargının alacağı kararlarla ilgili olarak bir başka ülkenin liderine söz vermem mümkün değildir” şeklinde konuştu.





Yunan devlet televizyonu ERT1’deki canlı yayına katılan Tsipras gazetecinin “Öyleyse (Erdoğan) yalan mı söylüyor?” sorusuna ise “Bu telefon görüşmemizden sayın Erdoğan’ın ne anladığını bilmiyorum. Ben sadece kendisine (askerlerin) iade konusunda hiçbir zaman söz vermediğimi iyi biliyorum” şeklinde yanıt verdi ve ekledi:





“Kendisine ayrıca Yunanistan’ın darbecilere kapısı açık olmayan bir ülke olduğunu ve darbecilerin Yunanistan’da hoş karşılanmadıklarını, izlenecek süreçte yargının hukuku baz alacağını ve bu şahısların darbeye karışıp karışmadığına karar vereceğini ilettim."





Aleksis Tsipras açıklamalarının devamında ise “Eğer sayın Erdoğan bu tezinde madem ısrar ediyordu, o zaman Atina ziyaretinde bu konuyu neden birebir yaptığımız görüşmede veya yapılan açıklamalarda dile getirmedi? Acaba bunu tekrarlaması komşu bir ülkenin, müttefik bir ülkenin haklı olmayan tutumunu, yani iç kamuoyunu hedefleyen yoğun saldırgan söylemini haklı göstermek için bir bahane mi?” diye sordu.





Gazetecinin “Erdoğan’ın 8 Türk askerinin Edirne’de tutuklu bulunan 2 Yunan askeriyle takasını isteyip istemediği” sorusuna ise Aleksis Tsipras, “Doğrudan bunu istemedi ve isteyemez de. Ancak kamuoyuna yönelik söylemleriyle bunu ima etmekte” dedi.





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