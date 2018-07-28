Samanyolu Haber /Dünya / Çipras: Yangının siyasi sorumluluğunu üstleniyorum /28 Temmuz 2018 00:20

Çipras: Yangının siyasi sorumluluğunu üstleniyorum

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, 80'i aşkın ölümle sonuçlanan orman yangınlarındaki siyasi sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi.

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Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yaptığı açıklamada, Atina'nın doğusunda en az 87 kişinin ölümüne neden olan yangın felaketiyle ilgi 'siyasi sorumlulukları' üstüne aldığını söyledi.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, yangın felaketine ilişkin, "Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum." dedi.

Çipras, yangın faciası nedeniyle olağanüstü gerçekleştirilen kabine toplantısı öncesinde bakanlar kuruluna seslendi. Sorumluluklarından kaçmayacaklarını vurgulayan Çipras, ülkenin başbakanı ve hükümet olarak sorumlu olduklarının açık olduğunu, doğru olanı yapıp yapmadıklarını sorguladığını ifade etti.

Çipras, hükümetin en zorlu döneminden geçtiğine işaret ederek, "Ölüler konuşamaz ama onların hatırasına saygı olarak doğru olanı söylemek boynumuzun borcu. Yunan halkı ve kabine önünde, bu trajedinin siyasi sorumluluğunu aldığımı belirtmek istiyorum." diye konuştu.

İtfaiye ve emniyet güçlerinin istifa çağrılarıyla hedef alınmamasını isteyen Çipras, şöyle devam etti: "Daha önceki trajediler de bir kurala dönüştüğü gibi mücadele döneminde kelle almak, siyasi cesaret değil, siyasi korkaklık işaretidir."

Çipras, yıllar boyunca ülkenin sahillerde kaçak yapılaşmanın oluştuğunu, bu durumu düzeltmek için bir yasa tasarısı hazırlayacaklarını belirterek, "Buldozerleri çıkarıp mücadele etmemiz gerekiyorsa, daha sonraki trajediyi bekleyemeyiz." ifadesini kullandı.

Ülkesinin 8 yıl sonra kurtarma paketinden çıkarak egemenliğini geri alacağını vurgulayan Çipras, kimsenin ülkeyi istikrarsızlaştırarak bunu engelleyemeyeceğini kaydetti.
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