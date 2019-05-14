Samanyolu Haber /Dünya / Çipras: Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabilir /14 Mayıs 2019 12:23

Çipras: Türkiye'ye ekonomik yaptırım uygulanabilir

Yunanistan Başbakanı Alexis Çipras, Doğu Akdeniz'de doğal gaz aramaya devam etmesi halinde Türkiye'ye ekonomik yaptırımların uygulanacağını söyledi.

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Euronews Türkçe'nin aktardığı habere göre Alpha haber ajansına konuşan Çipras, "Eğer bu strateji devam ederse, finansal tedbirler ve yaptırımlar olabilir. Bu uygulamalara devam etmek yerine Türkiye, uluslararası hukuka ve anlaşmalara saygı göstermeli, diyalog masasına oturmalı" dedi.
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de euronews muhabirinin sorusu üzerine "Türkiye'yi Kıbrıs'ın egemenlik haklarına saygı göstermeye çağırıyoruz" ifadelerini kullandı.

AB: TÜRKİYE YASA DIŞI UYGULAMALARDAN KAÇINMALI

Mogherini, "Türkiye, Avrupa Birliği'nin gereğine uygun bir şekilde yanıt vereceği ve Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde olacağı her türlü yasa dışı uygulamadan kaçınmalı" şeklinde konuştu.

Türk yetkililer Mayıs ayı başında sondaj çalışmalarına başlayacaklarını, çalışmaların eylül ayına kadar süreceğini duyurmuştu.
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