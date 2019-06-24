Samanyolu Haber /Dünya / Çipras: Türkiye aklından bile geçirmesin /24 Haziran 2019 12:30

Çipras: Türkiye aklından bile geçirmesin

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Türkiye’ye Meis adası açıklarındaki sondaj faaliyetine karşı uyardı ve ‘bunu aklından bile geçirmemesi gerektiğini’ savundu

SHABER3.COM

Yunanistan’ın kamu yayıncısı EPT3’e bir röportaj veren Aleksis Çipras, Atina’nın kendi kara sahanlıklarında yapılacak herhangi bir sondaj faaliyetine karşı planı olduğunu ve bunları önleyeceklerini söyledi.
Çipras, Avrupa Birliği’nin bu hafta Lüksemburg’da düzenlediği toplantıda Ankara’ya, Doğu Akdeniz’deki faaliyetleri sebebiyle açık ve sert bir mesaj verdiğini belirtti. 

YUNAN ORDUSU HAZIRDA BEKLİYOR

Öte yandan Yunan silahlı kuvvetlerinin de olası bir gerginliğe karşılık Ege Denizi’nde hazırda beklediği belirtildi.

Ekathimerini’nin konuyla ilgili kaynaklara dayandırdığı haberine göre, yetkililer en çok Rodos’un doğusunda ve Meis’in güneyinde Türkiye’nin olası bir müdahalesi konusunda endişeleniyor.
Habere göre olası bir gerginlikte Yunan deniz kuvvetleri karşılık verecek, ancak hava kuvvetleri de destekleyici rol oynayabilecek.

İKİNCİ SONDAJ GEMİSİ DE GÖNDERİLDİ

Türkiye ve Kıbrıs arasında Akdeniz'deki doğalgaz kaynaklarının paylaşımı konusunda uzun süredir anlaşmazlık yaşanıyor.

Kıbrıs, bölgenin kendi karasuları içinde olduğunu iddia ederek sondaj faaliyetlerinin egemenlik haklarını çiğnendiğini savunuyor. Türkiye ise aksini öne sürüyor ve sondaj gemisiyle arama çalışmalarına devam ediyor.

Ankara geçen hafta bölgeye ikinci sondaj gemisini de gönderdi.
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