Samanyolu Haber /Dünya / Çipras’tan Merkel’in mülteci siyasetine övgü /17 Haziran 2018 01:41

Çipras’tan Merkel’in mülteci siyasetine övgü

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras mülteci politikası nedeniyle hükümet içinde kriz yaşayan Almanya Başbakanı Angela Merkel’e destek verdi.

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Welt am Sonntag gazetesine bir demeç veren Yunanistan Başbakanı Çipras, Almanya Başbakanı Merkel'in mülteci politikasına destek verdi. "Benim açımdan bu politika Sayın Merkel'in en olumlu yönlerinden biri” diyen Çipras "Sığınmacı krizini Avrupa sorunu olarak ele almaya çalıştı. Bu kolay değildi” dedi.

Halk adına önemli kararlar almanın yüksek bir siyasi bedeli olduğunu belirten Çipras "Angela Merkel bu krizde kendi siyasi sermayesini riske sokmaya hazırdı” diye konuştu. Yunanistan'a hâlâ günde 50 ila 100 sığınmacı geldiğini belirten Çipras "Türkiye ile sığınmacı anlaşması yapıldığı düşünülecek olursa bu hâlâ fazla” dedi. Çipras Yunanistan açısından sığınmacı sorununun bir yük olmaya devam ettiğini vurguladı. Yunanistan anakarasında yaklaşık 50 bin kayıtlı sığınmacı bulunuyor.

"Bu sığınmacı krizi ne yazık ki geçici görünmüyor” diyen Çipras Ortadoğu'da savaş nedeniyle yaşanan sorunlar oldukça Avrupa'daki durumun da gelecek yıllarda değişmeyeceğini belirtti. Çipras "Nedenlere el atmalıyız sonuçlara değil. Yoksa bütünü asla kontrol altına alamayız” diye konuştu.

Deutsche Welle Türkçe
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