Samanyolu Haber /Dünya / Çipras: AB Türkiye'nin faaliyetlerine karşı tedbir alacaktır /15 Haziran 2019 14:17

Çipras: AB Türkiye'nin faaliyetlerine karşı tedbir alacaktır

Çipras, Türkiye’nin 'provokasyonlarının' ikili sorun olmadığını, bunun tüm Avrupa Birliği’ni ilgilendirmesi gerektiğini belirtti.

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Yunanistan, Kıbrıs, Malta, Fransa, İtalya, Portekiz ve İspanya liderlerinin katılımıyla gerçekleştirilen Malta’daki 6. Avrupa Birliği Güney Ülkeleri Zirvesi’nde, Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesinde, AB ilkelerine ve uluslararası hukuka aykırı olduğu öne sürülen faaliyetine ilişkin bir bildiri okudu.

Zirvenin ardından açıklamalarda bulunan Çipras, “Türkiye’nin Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesindeki yasadışı faaliyetine son vermemesi durumunda AB’nin tedbirler inceleyip alacağını yönünde bugün gönderdiğimiz net sinyalin son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Nikos Anastasiadis’e tam desteğimizi dile getirdik” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin Kıbrıs ve Yunanistan’a yönelik 'provokasyonlarının' ikili sorun olmadığını, tüm AB’yi ilgilendirmesi gerektiğini kaydeden Çipras, “Bu, Avrupa-Türkiye sorunudur ve biz böyle bilerek hareket etmeliyiz. Konseptimizin özü, uluslararası hukuka saygı ve bunun için uluslararası hukuka saygı duymayanlar gereken sonuçlara katlanmalı” dedi.

Kıbrıs medyası, Malta’daki zirvede Kıbrıs’a destek verildiğini aktardı.

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