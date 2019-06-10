Samanyolu Haber /Gündem / Cinsel taciz ve silahlı tehditten ceza alan hakime HSK'dan yaptırım yok /10 Haziran 2019 13:32

Cinsel taciz ve silahlı tehditten ceza alan hakime HSK'dan yaptırım yok

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK), İstanbul Adliyesi’nde zabıt kâtibi kadını silahla rehin alan hâkim Ümit Y. E. hakkında yürüttüğü disiplin soruşturmasını tamamladı.

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Cinsel taciz ve silahlı tehdit suçlarından 3 yıla yakın hapis cezası alan 64 yaşındaki hâkim Ümit Y. E.’nin cezasının ertelenmesi nedeniyle bu kararı “kesin hüküm giymek” olarak kabul etmeyen HSK İkinci Dairesi, bu gerekçeyle hâkime ihraç yerine yer değiştirme cezası verdi. Verilen bu ceza, hâkimin emekli olması nedeniyle uygulanamayacak.

Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın haberine göre, HSK tutanaklarında şu bilgiler yer aldı:

2013’te İstanbul 17. Asliye Ceza Mahkemesi Hâkimi Ümit Y.E. aynı mahkemede çalışan zabıt kâtibi Zeynep R. D.’ye “âşık” oldu. 30 yaşındaki zabıt kâtibini sözlü olarak taciz etmeye başladı. Zabıt kâtibi, görev yaptığı mahkemeyi değiştirmek istedi. Ancak bu sefer de kâtibin görev yaptığı mahkeme kalemine giden hâkim, sözlü tacizlerini sürdürdü. 18 Ocak 2013’te ise tek başına mahkeme kaleminde çalışan zabıt kâtibinin yanına giden hâkim, ölümle tehdit etti. Silahla zabıt kâtibini rehin alan hâkim, adliyede görevli polis ve savcıların ikna çabaları sonucunda eylemine son verdi daha sonra elini kolunu sallayarak ayrıldı.

Yargıtay’da yapılan yargılamada kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan beraat eden hâkim, cinsel taciz suçundan 15 ay hapis, silahlı tehdit suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren Yargıtay, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına da hükmetti.

Disiplin soruşturması başlatan HSK İkinci Dairesi, kararını verdi. Daire emekli hâkimin yer değiştirme cezası ile cezalandırılmasını oy birliği ile kararlaştırdı.
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