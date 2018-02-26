Samanyolu Haber /Ekonomi / Çinliler Mercedes'e ortak oldu... /26 Şubat 2018 12:57

Çinliler Mercedes'e ortak oldu...

Çinli firmalar otomotiv sektöründe dünya devlerinin arasına girmek için satın alma yoluna gidiyor. 2010 senesinde İsveçli Volvo’yu 1,8 milyar dolara satın alan Çinli Geely şimdi de Almanya’da sürpriz bir adım attı.

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Geely şirketi Frankfurt Borsası’nda işlem gören Daimler AG hisselerinin  yüzde 9.11’ini satın aldı. Mercedes markasının sahibi konumundaki Daimler AG ise hisse satın alma işlemini mevzuat dilekçeleri yoluyla doğrulamıştı. Geely şirketinin Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Shufu’nun yüzde 10’a yakın hisse için yatırım fonu üzerinden 7,3 milyar euro ödediği belirtildi.

Çinli Gelly markasının bundan öncede otomotiv firmalarına yatırımları olmuş. Ford’dan Volvo Cars’ı satın alan marka, akabinde 2012 senesinde İngiliz taksi üreticisi The London Taxi Company’i almıştı.

Dünya markası olma yolunda attığı adımlar Volvo ile sınırlı olmayan Geely, 2017’nin haziran ayında Malezyalı Proton’un yüzde 49,9 hissesini 107 milyon dolara bünyesine katmıştı. Eylül 2017’de İngiliz spor otomobil üreticisi Lotus 100 milyon sterline Geely’nin olmuştu.

VOLVO TEKNOLOJİSİ İLE 01 MODELİNİ İMAL ETTİ

Kendi içerisinde özel bir ekip daha kuran Çinli şirket, Volvo teknolojisiyle beslediği Lynk&Co markasını dünya çapında bir üreticiye dönüştürmek istiyor. Bu hafta Çin’de satışa başlayan Lynk&Co gelecek sene Avrupa, 2020 senesinde ise ABD’de tüketiciyle buluşacak.

Şirketin ‘01’ adını verdiği ilk otomobilde Volvo’nun XC40 modeli esas aldı. Marka bu modelle Çin’de yıllık 500 bin adet satış rakamına ulaşmayı hedefliyor. Akabinde 5-6 yeni modelle Avrupa ve ABD pazarlarına giriş yapmayı planlayan Geely, 01’in montajını da bu bölgelerdeki Volvo tesislerinde yapacağı belirtiliyor.

‘Dünya markası çıkaramıyorsan satın al’ stratejisini kararlı şekilde tatbik eden Çinli firmalar 10 seneye kadar Avrupa ve ABD’de hemen her sektörde boy gösterecek.
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