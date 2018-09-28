Çinli firmalar kelepir ve batık şirketler için geldi

Temmuz ayında Türkiye'den Trendyol firmasının çoğunluk hisselerini satın alan şirketin yanı sıra birçok Çinli yatırımcı, Türk piyasasında kur nedeniyle cazip hale gelen satın alımlar peşinde.







Euronews Türkçe servisinin haberine göre Çinli dev firmaların ABD'li yatırım bankaları aracılığıyla ağustos ayı ortalarından itibaren görüşmeler yaptığını belirtiliyor.





Alibaba'nın haricinde China Merchants Group ve China Life Insurance firmalarının da aralarında bulunduğu 4 Çinli holdingin, satış anlaşmaları için en az 20 görüşmede bulundukları ileri sürüldü.





Madencilik, enerji, perakende ve sigorta sektörlerine ilgi gösteren Çinli firmalar iddialar hakkında henüz bir yorumda bulunmadı.





Alibaba yöneticisi Michael Evans, Trendyol'un satın alınmasının ardından "Bölgedeki ve dünyadaki dijital ekonomilerin gelişimini ve çoğalmasını değerlendirirken Türkiye heyecan verici ve önemli bir pazar olarak öne çıkmaktadır. Türk markalarını, tüccarlarını ve üreticilerini gerçek anlamda küresel olma yolunda desteklemeye devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.