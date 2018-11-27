Çin'in en kapitalist işadamı 'Komünist Parti'li oldu

Çin’in en zengin adamı Alibaba’nın kurucusu Jack Ma, Çin Komünist Partisi üyesi oldu.







Dünyaca ünlü online alışveriş sitesi devi Alibaba'nın sahibi Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi üyesi olduğu açıklandı. Jack Ma, 1999'dan günümüze teknoloji dünyasındaki atılımları sayesinde yaklaşık devasa bir servetin sahibi oldu.





Reuters’ın hükümete yakın Çin medyasından aktardığı habere göre, Komünist Parti, Çin’in önde gelen 100 ismini partiye üye yaptı.





35.8 milyar dolarlık serveti bulunan Ma da üyeler arasında yerini aldı. Jack Ma'nın Çin Komünist Partisi'ne her ay kazancının yüzde 2'sini verdiği tahmin ediliyor.





Reuters’ın haberine göre, Alibaba’dan yapılan açıklamada Ma’nın politik geleceğiyle ilgili bir yorum yapılmazken politik etkinliklerin Alibaba’nın iş yapış biçimini etkilemeyeceğine vurgu yapıldı.





10 Eylül 1964 doğumlu Jack Ma Çinli iş adamı. E-ticaret alanında faaliyet gösteren Alibaba Group'un kurucusu ve başkanı. Ma 35.8 milyar dolarlık servetiyle Çin'in en zengin insanı. Jack Ma’nın başında olduğu Alibaba, son 20 yılda eşi görülmemiş bir başarıya ulaşarak değeri 500 milyar doları geçen şirketler arasına girdi.





Toplam 86 bin çalışanı bulunan Alibaba, şu an e-ticaretin yanı sıra, dijital medya, eğlence sektörü, bulut bilişim gibi birçok alanda faaliyet gösteriyor.





Çinli dev Alibaba'nın Türkiye'deki e-ticaret sitesi Trendyol’un çoğunluk hisselerini 728 milyon dolar ödeyerek satın aldığı açıklanmıştı.