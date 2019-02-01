Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı /01 Şubat 2019 17:01

Çin'den vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat uyarısı

Çin Dışişleri Bakanlığı, turizm amaçlı Türkiye'ye gelmeyi planlayan vatandaşlarına, 'güneydoğu bölgesine gitmemeleri' yönünde uyarıda bulundu.

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Çin Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği, Türkiye'yle ilgili 2018'de altı kez güvenlik uyarısı yayınlamıştı. Son yayınlanan ve 31 Ocak 2019'a kadar geçerli olan uyarı ise 'mevcut güvenlik riski göz önünde bulundurularak' göre 31 Mart 2019'a kadar uzatıldı.

 

Açıklamada, Türkiye'ye seyahat edecek Çin vatandaşlarına, ülkenin güneydoğu bölgesine gitmemeleri tavsiye ediliyor: "Türkiye'nin güneydoğusundaki ciddi güvenlik durumu göz önünde bulundurulduğunda, Dışişleri Bakanlığı ve Türkiye'deki Çin Büyükelçiliği, ülkeyi ziyaret edecek Çin vatandaşlarına güneydoğu bölgesini ziyaret etmemeleri yönünde uyarıda bulunuyor. Lütfen Çin vatandaşları arasında farkındalığı arttırın ve güvenlik önlemlerini güçlendirin. Oluşacak herhangi bir güvenlik riski durumunda ortaya çıkan masraflar, şahıslarca karşılanacaktır"

 

Açıklamada ayrıca, Çin vatandaşları için 155 ve 112 numaralı ile ulaşabilecekleri elçilik yetkililerinin iletişim bilgileri paylaşıldı.
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