Samanyolu Haber /Gündem / Çin'den Kuzey Kore'ye ilk yaptırım /26 Ağustos 2017 12:38

Çin'den Kuzey Kore'ye ilk yaptırım

Pekin, BM Güvenlik Konseyi kararı kapsamında, Kuzey Koreli şirket ve vatandaşların Çin’de yeni işletme açmayı ve mevcut işletmeleri genişletmelerini yasakladı.

Çin'den Kuzey Kore'ye ilk yaptırım

Çin Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Kuzey Koreli işletmelere ve bireylere, Çin'de Çinli ve yabancı ortaklarla yeni ve yabancı sermayeli şirketler açması ve ayrıca mevcut işletmeleri genişletmesi yasaklanıyor" dendi.

Ayrıca Kuzey Kore'ye yeni yatırım yapma ve mevcut yatırımları genişletme başvurularının kabul edilmeyeceği kaydedildi.
Çin Ticaret Bakanlığı, daha önce 5 Eylül'den itibaren Kuzey Kore'den bir dizi ürünün ihracatını durduracağını duyurmuştu.

BM Güvenlik Konseyi, füze programı nedeniyle Kuzey Kore'ye yeni yaptırımlar uygulanmasını kabul etmişti. Yeni yaptırımlar, Kuzey Kore'den tüm kömür, deniz ürünü, demir ve demir cevheri, kurşun ve kurşun cevheri ihracatını, ülkelerin yeni Kuzey Koreli çalışanlarını işe almalarını, Kuzey Koreli şirketleriyle ortak ticari girişimde bulunmayı ve BM kararlarını ihlal eden Kuzey Koreli gemilere tüm ülkelerin limanlarına girişini yasaklıyor.
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