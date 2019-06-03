Çin'den ABD'ye savaş tehdidi

Çin Savunma Bakanı Vei Fenge, ABD ile savaş çıkması durumunda dünyanın felakete sürüklenebileceğini belirtti. Fenge, Tayvan ve Güney Çin Denizi'nde yaşanan güvenlik sorunları konusunda ABD'ye uyarıda bulundu.







ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayvan sularındaki ABD donanma kuvvetlerini artırması üzerine Fenge, "Çin, Tayvan'la ilişkilerimize müdahale eden güçlerle sonuna kadar savaşacaktır" açıklamasını yaptı.













Çin'in Asya operasyonlarının öz savunma amaçlı olduğunu belirten Fenge, ülke çıkarlarına saldırı olması durumunda karşı saldırıya geçmekten çekinmeyeceklerini dile getirdi.