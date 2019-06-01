Çin'den ABD'ye misilleme mi? Soruşturma başlatılıyor

Çin'in ABD'li lojistik şirketi FedEx Corp'a müşteri haklarını çiğnemesi yönünde soruşturma açmaya hazırlandığı belirtildi.





Çin'in resmi haber ajansı Xinhua'da yer alan habere göre, Çinli telekom şirketi Huawei, kendilerine teslim edilecek kargo paketlerinin rotadan saptığını ihbar etti.





Çin Ticaret Bakanlığı, cuma günü yaptığı açıklamada Çinli şirketlerin çıkarlarına zarar veren "güvenilmez" yabancı kurumların ve kişilerin listesini yayımlayacağını açıklamıştı.





Huawei, kendilerine gelecek olan iki kargo paketinin ABD'ye geri dönmesi, diğer iki paketin ise rotasının değişmesi üzerine FedEx'le ilişkilerini gözden geçireceğini belirtti. FedEx ise kargoların yanlışlıkla rotadan çıktığını açıkladı.