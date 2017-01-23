Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de tek çocuk kuralının kalkması doğum oranlarını büyük oranda artırdı /23 Ocak 2017 16:46

Çin'de tek çocuk kuralının kalkması doğum oranlarını büyük oranda artırdı

Çin'in Ulusal Sağlık ve Aile Planlama Komisyonu (NHFPC), 1 Ocak 2016'da tek çocuk politikasının resmi olarak kaldırılmasından bu yana doğum oranında %11,5 artış yaşadığını açıkladı.

Çin'de tek çocuk kuralının kalkması doğum oranlarını büyük oranda artırdı



Ülkede doğurganlık yaşındaki kadınların sayısının azalmasına karşın, 2016'da 18,46 milyon çocuk dünyaya geldi.

Böylece 2000 yılından bu yana doğum oranı en yüksek değerine ulaştı.

Yetkililer 2016'da doğan bebeklerin % 45'inin bir veya daha fazla büyük kardeşi olduğunu söylüyor.

NHFPC Başkanı Yang Wenzhuang, "Doğurma yaşındaki kadınların toplam sayısı 5 milyonun altına düştü ancak doğumların sayısı oldukça yükseldi, bu da aile planlama politikalarının değişmesinin doğru zamanda yapıldığını ve etkili olduğunu gösterdi" dedi.

Wenzhuang, 2020 yılına kadar her yıl 17 ila 20 milyon arasında doğum beklediklerini söyledi.

Yetkililer 2050'ye kadar çalışma yaşına gelenlerin 30 milyon daha fazla olmasını öngörüyorlar.

Çin'deki tek çocuk politikasının aşırı nüfus artışı, fakirlik ve çevrese sorunlarının önüne geçtiği savunuluyordu.
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