Çin'de pilot açığı maaşları astronomik rakamlara çıkardı

Çin'de yıllık 2 milyon lirayı bulan pilot geliri, Türkiye Süper Ligi'nde Oynayan birçok futbolcunun kazancını geçti.





Dünyanın en büyük havacılık pazarı olma yolunda ilerleyen Çin Halk Cumhuriyeti'ndeki yolcu sayısı oranı, 2009 yılından 2017 yılına kadar yüzde 140 gibi rekor bir artışla 500 milyon yolcuya çıktı.







Ülkede 9 büyük, 36 küçük ve 9 da kargo taşımacılığı yapan havayolu şirketi var. Ülkede ayrıca 229 ticari havaalanı bulunurken Çin, 'Kuşak ve Yol' projesi kapsamında ülkede 49 yeni havalimanı ve 701 havalimanı genişletme projesinin inşaatına da devam ediyor.





Çin'de gelecekte iç hat pazarının dünyanın en büyük pazarı olması bekleniyor. ABD uçak üreticisi Boeing'in tahminlerine göre, gelecek 20 yılda Çinli şirketlerin çeşitli kategorilerde 7 binden fazla uçak satın alacağı, sektöre ayrılacak kaynağın ise 1 trilyon doların üzerinde olacağı belirtiliyor.





KARDAN PAY VEREN HAVAYOLU ŞİRKETİ DE VAR





Gelecek 20 yılda ise 110 bin yeni pilota ihtiyaç duyan Çin'de havayolu şirketleri ülke içinde pilot ihtiyacını karşılayamayınca çareyi yurt dışından pilot transferinde buldu. Dünya genelinde pilot transferleri için tanıtım turları düzenleyen Çinli şirketler, astronomik maaşlarla ülkeye pilot transferleri yapıyor. Vergisiz maaşlar, kardan pay, konut yardımı gibi pilotları ülkeye çekebilmek için cazip teklifler de bulunan Çinli şirketlerin pilotlara yıllık teklifi ise 350 bin dolara kadar çıktı.





Ülkenin büyük havayolu şirketlerinden biri olan Xiamen Airlines, yıllık pilotlara teklifi 328 bin 310 dolar ve vergiden arındırılmış bir ücret teklifi dışında, gelir kaybı sigortası, yıllık kar beklentisi ile yenilenebilir pay, Hayat Sigortası ve Acil Sağlık Sigortası teklifinde de bulunuyor.





DÜNYA GENELİNDE PİLOT AÇIĞINA YOL AÇTI





Çin'de yıllık Türk parası karşılığı olan 2 milyon liraya varan pilotların kazancı,Türkiye Süper Ligi'ndeki birçok futbolcunun kazancını geçti. Dünya genelinde pilotların rotalarını Çin'e çevirmeye başlaması, birçok havayollunu da etkiledi. Pilotların Çin'deki havayollarına transferleri dünyanın önde gelen bazı havayolu şirketlerinde de pilot açığına yol açtı.





Çin'de havayollarının pilotlara teklif ettiği maaş seçeneklerinden bazıları şöyle:





XIAMEN AIRLINES





Üssü: Xiamen, Fuzhou and Hangzhou





Kazancı: Yıllık gelir 328 bin dolar





Aylık maaş: 23,200 dolar





Konut yardımı: 1,450 dolar





Seyahat ödeneği: 6,000 dolar





Güvenlik bonusu: 24,000 dolar





Sigorta ödeneği: 2,000 dolar





Yıllık saat: 900





Fazla mesai: Saati 300 dolar





Toplam aylık tutarı: 27,359 dolar





LOONG AIRLINES





Airbus 320 kaptanları





Üssü: Hangzhou





Kazancı (pilot tarafından alınan net miktar): 45 günlük yıllık izin, ayda 25,833 dolar artı fazla mesai başına 350 dolar.





SF EXPRESS





B757 / 767 kaptanları





Üssü: Shenzhen





Kazanç: Yılda yaklaşık 233,000 dolar





CHENGDU AIRLINES





A320 kaptanları





Üssü: Chengdu, Çin





Kazanç: 45 günlük yıllık izin, aylık 24,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar





HONG KONG AIRLINES





A320 kaptanları





Yer: Hong Kong





Üssü: Aylık 15,957 doları aylık ve fazla mesai. Performans Bonusu (yıllık olarak kişisel performans üzerinden ödeme yapılır)





CHINA SOUTHERN AIRLINES (B787 NTR Programı)

B737 / B757 / B767 Kaptan B787





Üssü: Guangzhou, Melbourne, Brisbane, Paris, Amsterdam ve Londra





Kazanç: 45 gün yıllık izin 21.000 dolar 2 ayda 160 saat üzerinden saat başı 225 dolar fazla mesai





GRANDSTAR CARGO AIRLINES





B747-400 kaptanları





Üssü: Tianjin





Kazanç (pilot tarafından alınan net miktar): Aylık 11,200 dolar artı fazla mesai. Seyahat yardımı: Aylık 1,000 $ Yıllık Bonus: Birinci yıl 3 bin dolar, ikinci yıl 5 bin dolar, üçüncü yıl 7 bin dolar. Sözleşme süresi: 3 yıl (yenilenebilir)





CHINA EASTERN AIRLINES JIANGSU





A320 kaptanları





Üssü: Nanjing





Kazanç: Ayda 22,183 dolar, artı mesai başına 190 dolar





TIANJIN AIRLINES





A320 kaptanları





Üssü: Tianjin





Kazanç: Ayda 22,600 dolar ve fazla mesai için 210 dolar





ÇİN EASTERN AIRLINES





A320 ikinci pilot





Üssü: Shanghai





Kazanç: Yıllık 27 gün izin süresi aylık 14,800 dolar artı fazla mesai ücreti.





WEST AIR





A320 kaptanları





Üssü: Chongqing





Kazanç: Aylık 23,000 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar





SICHUAN AIRLINES





A320 kaptanları





Üssü: Çengdu





Kazanç: 45 günlük yıllık izin aylık 21,183 dolar artı mesai saat başına 176,50 dolar





CAPITAL AIRLINES





A320 kaptanları





Üsleri: Pekin, Guangzhou ve Sanya





Kazanç: 24,166 dolar artı mesai saat başına 200 dolar





JUNEYAO AIRLINES





A320 kaptanları





Üssü: Shanghai





Kazanç: Aylık 20 bin dolar artı mesai saat başına 226- 340 dolar





DEER JET





Falcon 7X kaptanları





Üsleri: Pekin, ve Çin dışında





Kazanç: 20,633 dolar ve günlük fazla mesai için 600 dolar





SHANGHAI AIRLINES





B737NG kaptanları





Üssü: Shanghai





Kazanç: Ayda 18,000 dolar ve fazla mesai için 140 dolar





ZONGHENG AIRLINES





Gulfstream 450/550 kaptanları





Üssü: Çengdu. Kazanç: Ayda 18,333 dolar ve yılda 360 saat boyunca saat başına 110 dolar





LUCKY AIR (XIANPENG AIRLINES)





B737NG kaptanları





Üssü: Kunming





Kazanç: Ayda 21,850 dolar ve fazla mesai saat başına 200 dolar