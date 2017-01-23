Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza /23 Ocak 2017 15:57

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Çin'de bir yükleme limanında meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı

Çin'de bir yükleme limanında inanılmaz kaza

Çin'de bir yükleme limanında meydana gelen kaza güvenlik kameralarına yansıdı .Üst üste konulan konteynırlar aniden devrildi. O sırada oran geçmekte olan bir otomobil konteynırların altında kaldı.
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