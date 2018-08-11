Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de bir milyon Uygur toplama kampında tutuluyor /11 Ağustos 2018 16:35

Çin'de bir milyon Uygur toplama kampında tutuluyor

BM'ye göre Çin'de bir milyon Uygur toplama kamplarında tutuluyor, Rusya'da ise cezaevlerinde 600 bin kişi var

SHABER3.COM

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Çin’de etnik Uygur kökenli bir milyona yakın kişinin kitlesel olarak gizli bir şekilde toplama kamplarını andıran yerlerde tutulduğuna dair güvenilir bir çok rapor geldiğini bildirdi.

Komite üyesi Gay McDougall, Cenevre’de iki gün sürecek toplantıların açılışında yaptığı konuşmada, bunun dışında ayrıca 2 milyona yakın yine Uygur ve Müslüman azınlığın, "beyin yıkama faaliyetleri" için siyasi kamplara zorla gönderildiği suçlamasında bulundu.

Söz konusu suçlamaya ilişkin BM’deki Çin heyetinden şu ana kadar bir yanıt gelmedi.

Bu arada yine Cenevre’de toplanan BM İşkence ile Mücadele Komitesi ise Rusya’yı gözaltındaki kişilere işkence yapmakla suçladı ve başta cezaevi gardiyanları olmak üzere işkence yapanların cezalandırılmasını istedi.

Komite üyesi Claude Heller, Rusya’da mahkumlara yapılan işkencelerin cezasız kalmasını eleştirdi ve Moskova’dan bunların önüne geçebilmek için gerekli önlemleri almasını istedi.

Rusya’da yaklaşık bine yakın cezaevinde 600 bin civarında mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatan komite, geçen yıl farklı gerekçelerle 4 bin kişinin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Çin'de bir milyon Uygur toplama kampında tutuluyor Sonraki Haber >>

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Dolarda Erdoğan'ın ağzından nerden nereye...

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

Çaldığı uçakla havalandı, jetler peşine düştü

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

'Krizle ilgili papaz diye başlayan bütün cümleler yalan'

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Almanya'yı ziyaret etseniz şu an neyi kaç liraya yer içersiniz?

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Güler Sabancı'dan Berat Albayrak'a tam destek

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Binlerce mazlum ve mağdur kadın…

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan Damadından rol çaldı

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan seçimlerden önce 'bu kardeşinize yetkiyi verin mücadele görün' demişti

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Erdoğan ABD ile krizi kasten tırmandırıyor

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?

Kötülük yapanlara nasıl davranmalı?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:03:54