Çin'de bir milyon Uygur toplama kampında tutuluyor

Euronews'ten Rahmi Gündüz'ün haberine göre Birleşmiş Milletler Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesi, Çin’de etnik Uygur kökenli bir milyona yakın kişinin kitlesel olarak gizli bir şekilde toplama kamplarını andıran yerlerde tutulduğuna dair güvenilir bir çok rapor geldiğini bildirdi.





Komite üyesi Gay McDougall, Cenevre’de iki gün sürecek toplantıların açılışında yaptığı konuşmada, bunun dışında ayrıca 2 milyona yakın yine Uygur ve Müslüman azınlığın, "beyin yıkama faaliyetleri" için siyasi kamplara zorla gönderildiği suçlamasında bulundu.





Söz konusu suçlamaya ilişkin BM’deki Çin heyetinden şu ana kadar bir yanıt gelmedi.





Bu arada yine Cenevre’de toplanan BM İşkence ile Mücadele Komitesi ise Rusya’yı gözaltındaki kişilere işkence yapmakla suçladı ve başta cezaevi gardiyanları olmak üzere işkence yapanların cezalandırılmasını istedi.







Komite üyesi Claude Heller, Rusya’da mahkumlara yapılan işkencelerin cezasız kalmasını eleştirdi ve Moskova’dan bunların önüne geçebilmek için gerekli önlemleri almasını istedi.





Rusya’da yaklaşık bine yakın cezaevinde 600 bin civarında mahkum ve tutuklu olduğunu hatırlatan komite, geçen yıl farklı gerekçelerle 4 bin kişinin cezaevinde hayatını kaybettiğini bildirdi.