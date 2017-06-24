Samanyolu Haber /Gündem / Çin'de bir köy toprak altında kaldı /24 Haziran 2017 12:33

Çin'de bir köy toprak altında kaldı

Çin'de meydana gelen heyelanda toprak altında kaldığı düşünülen 141 kişinin hayatı için endişe ediliyor.

SHABER3.COM

Çin'in güneybatısındaki Siçuan eyaletinde gerçekleşen bir heyelanda, dağlık bölgedeki bir köy toprak altında kaldı.
Çin'in resmi haber ajansı Şinhua, sabah saat 06.00 sularındaki heyelanda toprağa gömülen ev sayısını 46 olarak duyurdu. Halen 141 kişinin kayıp olduğü köyde, çamur ve kayaların arasından şu ana kadar sadece üç kişi çıkarılabildi. Kurtarılan kişilerin, bir çift ve iki aylık bebekleri olduğu bildirildi.

Zamana karşı yarış

Çin medyası, çok sayıda ambulansın sevk edildiği Şinmo köyündeki kurtarma çalışmalarına yaklaşık 500 kişinin katıldığını duyurdu.
Kurtarma çalışmalarını yürüten yetkililerden Vang Yongbo, toprak altından çıkartılan bir köylünün hayati belirtilerinin "zayıf" olduğunu söyledi.
Siçuan'ın Vençuan kasabasında 2008 yılında meydana gelen ve 87 bin kişinin ölümüne neden olan depreme atıfta bulunan Vang, "Bu, Vençuan depreminden beri yaşanan en büyük heyelan" dedi.

Şinmo köyündeki heyelan, yakınlardaki bir nehrin iki kilometrelik bölümünün, bir karayolunun da 1,6 kilometrelik kısmının kapanmasına neden oldu. Çok sayıda barajın yer aldığı bölgedeki Şinmo köyü yakınlarındaki Dieşi kasabasında iki hidroelektrik santral bulunuyor.


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