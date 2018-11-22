Çin'de araç çocukların arasına daldı: 5 ölü, 18 yaralı

Olayda araç bir anda kontrolden çıkarak okul binasının önünden karşıdan karşıya geçmekte olan öğrenci grubuna daldı.







Yetkililer, 5 kişinin öldüğünü 18 kişinin yaralandığını açıkladı.





Huludao'nun Liaoning bölgesinde gerçekleşen facianın ardından aracın sürücüsü gözaltına alındı ve olayla ilgili araştırmanın devam ettiği öğrenildi.Olayın bir kaza mı yoksa saldırı amaçlı mı olduğu henüz kesinleşmedi.





Zira, Ningbo şehrinde geçen ay bıçaklı bir kişi yayaların arasına dalıp 2 kişiyi öldürmüş, 16 kişiyi yaralamıştı.





Ayrıca, Ekim ayında da SUV tipi bir araç plazaya girmiş 11 kişi ölmüş, 44 kişi hastaneye kaldırılmıştı.