Samanyolu Haber /Dünya / Çin'de 30 yılın en düşük büyüme oranı /15 Temmuz 2019 10:19

Çin'de 30 yılın en düşük büyüme oranı

İkinci çeyreği yüzde 6.2 büyüme oranıyla kapatan Çin ekonomisi, bu oranla son 30 yılın en düşük seviyesini yakaladı.

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Çin ekonomisi, Haziran ayında sona eren ikinci çeyrekte yüzde 6.2  büyüme oranına ulaştı. Bu oran, son 30 yılın en düşük düzeyini gösteriyor.

Dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin ekonomisinin yavaşlamasında,  ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşlarının etkili olduğu düşünülüyor. 

Çin, 2019 yılında büyüme oranını yüzde 6.0-6.5 olarak belirleyerek son 30 yılın en düşün büyüme oranına ulaşacağını ön görmüş, ilk çeyrekteki büyüme oranı yüzde 6.4 olarak kayda geçmişti. 

Çin 2019 yılının başında, ekonomiyi güçlendirmek için harcamaları arttırmış, vergide milyarca dolarlık indirime gitmiş ve bankaların zorunlu rezerv seviyelerini de azaltmıştı.
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