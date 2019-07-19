Samanyolu Haber /Spor / Çin yıldız Türk futbolcuya vize vermedi /19 Temmuz 2019 20:41

Çin yıldız Türk futbolcuya vize vermedi

Juventus'ta forma giyen Türkiye Milli Takımı oyuncusu Merih Demiral, Çin'e yaptığı vize başvurusunda ret kararı aldı. Türkiye vatandaşları, Çin seyahatleri için vize almak zorunda.

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Merih, takımının yeni sezon hazırlıkları kapsamında yapacağı Asya turunun Çin bölümüne, bu ülkeden vize alamadığı için katılamayacak. 

Juventus’tan yapılan açıklamada, teknik direktör Maurizio Sarri yönetimindeki siyah-beyazlı takımın yeni sezon hazırlıklarının Singapur, Çin ve Güney Kore’den oluşan Asya turu ile devam edeceği belirtildi. 

Açıklamada, Juventus’un yeni transferi 21 yaşındaki defans oyuncusu Merih Demiral’ın Asya turunun ilk ayağı olan Singapur kısmına katılacağı, ikinci ayak olan Çin'e ise bu ülkeye girmek için gerekli olan vize alımındaki bürokratik engeller sebebiyle gidemeyeceği ifade edildi.

Merih'in, turun Singapur bölümü tamamlandıktan sonra takımdan ayrılarak İtalya'ya döneceği belirtildi. Öte yandan, açıklamada, sol baldırından sakatlığı bulunan Giorgio Chiellini ile kendilerine verilen program dahilinde çalışmalarını sürdürecek Mattia Perin, Douglas Costa, Sami Khedira, Marko Pjaca ve Aaron Ramsey'in de Asya turuna katılmayacağı kaydedildi. 
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