Samanyolu Haber /Gündem / Çin uydusu İstanbul'a düşebilir iddiası /27 Mart 2018 03:53

Çin uydusu İstanbul'a düşebilir iddiası

Kontrolü kaybedilen dev uzay istasyonu 2 Nisan'da İstanbul'a düşebilir iddiası

SHABER3.COM

Eylül 2016'dan bu yana kontrolsüz bir şekilde yol alan Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1'in Dünya'nın hangi noktasına, ne zaman düşeceği üzerine bir öngörü açıklanmıştı.

Avrupa Uzay Ajansı (ESA) 8,5 ton ağırlığındaki uzay istasyonunun Ocak ile Mart arasında bir tarihte atmosfere gireceğini tahmin ediyordu. Tiangong-1'in düşüş rotası üzerinde yapılan tahminler ise İspanya, İtalya ve Hindistan'ın yanında Türkiye'yi de risk altındaki ülkeler arasında gösteriyordu.

Hürriyet'te yer alan habere göre ise Tiangong-1, diğer adıyla "Gök Saray-1", kontrolden çıkmış bir şekilde Dünya'ya doğru ilerliyor. İstasyonun 2 Nisan'a kadar "Dünya'ya çakılması" beklendiği ifade ediliyor.

Tiangong-1, Çin'i bir "uzay süpergücüne" dönüşterecek bir bilimsel proje olarak görülüyordu. Düşme riski yüksek olan şehirler arasında aynı enlemde bulunan İstanbul, Roma, New York ve Barcelona da bulunuyor.

Geçen haftalarda istasyon atmosferin çok daha yoğun katmanlarına ulaştı. İstasyonun yeryüzüne düşüş hızının da giderek arttığı belirtiliyor.

Habere göre Harvard Üniversitesi'nin tanınmış astrofizikçisi Johanthan McDowell, istasyonun yörüngesinde yere en yakın noktanın 300 km'nin altında olduğunu söylüyor. McDowell, "Yeryüzüne düşüşünün tam olarak ne zaman olacağını ancak 6 ya da 7 saat öncesinde öğrenebiliriz. Ne zaman düşeceğini bilmiyorsak, nereye düşeceğini de bilemeyiz" diyor.

Türkiye'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı

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