Samanyolu Haber /Spor / Çin tarihinde bir ilk: Türk hakem /10 Ekim 2017 13:40

Çin tarihinde bir ilk: Türk hakem

Almanya Futbol Federasyonu'na bağlı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin, Çin Süper Ligi'nde iki maç yönetecek.

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Geçen sezon 4-0'ın rövanşında Barcelona'nın 6-1 kazanarak tarih yazdığı PSG (Paris Saint-Germain) maçını yöneten ve kararlarıyla tartışma konusu olan Deniz Aytekin, Çin Süper Ligi'nde düdük çalacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Aytekin, 22 Ekim'de oynanacak Shanghai SIPG-Guangzhou R&F ve 25 Ekim'deki Beijing Guoan-CQ Lifan maçlarını yönetecek.

Çin Süper Ligi'nde bir süredir Asya kıtasından yabancı hakemler çağrılarak yönetim sergiliyordu. Goal'e göre Deniz Aytekin, Çin'de düdük çalacak ilk Avrupalı hakem olacak.
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