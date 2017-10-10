Çin tarihinde bir ilk: Türk hakem

Geçen sezon 4-0'ın rövanşında Barcelona'nın 6-1 kazanarak tarih yazdığı PSG (Paris Saint-Germain) maçını yöneten ve kararlarıyla tartışma konusu olan Deniz Aytekin, Çin Süper Ligi'nde düdük çalacak. Almanya Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Aytekin, 22 Ekim'de oynanacak Shanghai SIPG-Guangzhou R&F ve 25 Ekim'deki Beijing Guoan-CQ Lifan maçlarını yönetecek.







Çin Süper Ligi'nde bir süredir Asya kıtasından yabancı hakemler çağrılarak yönetim sergiliyordu. Goal'e göre Deniz Aytekin, Çin'de düdük çalacak ilk Avrupalı hakem olacak.