'Çin Seddi nerededir' sorusu sorulan yarışmacı ve stüdyo konukları saç baş yoldurdu

'Kim Milyoner Olmak İster' yarışmasına İstanbul'dan katılan 26 yaşındaki Su Ayhan adlı yarışmacı, 4. soruda hem sunucuyu hem de ekran başındakileri şaşırttı.







Bilgi Üniversitesi Ekonomi bölümünden mezun olan yarışmacı, 'Çin Seddi nerededir?' sorusu karşısında "Cevabı biliyorum ama şu an biraz şey oldum" diyerek seyirci jokerini kullanmak istedi.





?İlk joker hakkını seyirciden yana kullanan yarışmacı, istediği cevabı alamayınca bu kez telefon jokerini kullandı. Telefondaki arkadaşından ‘Çin' cevabını alan Ayhan, doğru şıkkı işaret ederek yarışmaya devam edebildi.





Söz konusu soruyu iki joker kullanarak bilen yarışmacıyla ilgili sosyal medyadan çok sayıda yorum yapılırken, Twitter'da da ‘Çin Seddi' kelimesi trend topic oldu.









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