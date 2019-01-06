Samanyolu Haber /Gündem / Çin nüfusu 2029'da 'zirve' yaparak 1 milyar 440 milyona çıkacak /06 Ocak 2019 14:55

Çin nüfusu 2029'da 'zirve' yaparak 1 milyar 440 milyona çıkacak

Çin hükümetinin verilerine göre, ülke nüfusu 2029 yılında zirve yaparak 1 milyar 440 milyona çıkacak, daha sonra ise 'durdurulamayacak' şekilde düşüşe geçecek.

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Hükümete bağlı Çin Sosyal Bilimler Akademisi (CASS) raporuna göre ülkede iş gücündeki azalma ve hızla artan yaşlılığa karşı önlemler alınmalı.

Rapor, her iki alandaki değişimin 'olumsuz toplumsal ve ekonomik sonuçları olabileceği' uyarısında bulunuyor.

Dünyanın en kalabalık ülkesi olan Çin bu düşüşün önüne geçebilmek için 2015'te 'tek çocuk politikasını' kaldırdı.

CASS raporunda işgücündeki durgunluğun ve düşük doğurganlık oranlarının ileride daha büyük sorunlar oluşturabileceği belirtildi.

Çin'in nüfusunun 2050'de 1.36 milyara düşmesi, işgücünde de en az 200 milyon azalma bekleniyor.

Doğurganlık oranının düşük seyretmesi durumunda ise nüfusun 2065 yılında 1.17 milyara düşmesi bekleniyor.
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