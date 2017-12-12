Samanyolu Haber /Dünya / Çin, Kuzey Kore sınırında mülteci kampları inşa ediyor /12 Aralık 2017 19:09

Çin, Kuzey Kore sınırında mülteci kampları inşa ediyor

İngiliz Guardian gazetesi Çin'in olası bir çatışma ya da Kim Jong-un rejiminin çökmesinin ardından doğacak toplu göç olasılığına karşı Kuzey Kore ile 1,416 kilometrelik sınırında mülteci kampları inşa etmeye başladığını yazdı.

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Guardian’a göre Çin, Kuzey Kore sınırında olası bir mülteci akınına karşı en az beş mülteci kampı inşa ediyor.
Çin’de devlete ait telekomünikasyon devi China Mobile şirketinden sızdırılan bir belge geçen hafta sosyal medyada dolaşmaya başlamıştı.
Belgede, “Sınır ötesi gerilimler nedeniyle Komunist Parti komitesi ve Changbai bölgesi yerel hükümeti bölgede beş mülteci kampı kurulmasını önerdi” ifadeleri yer alıyor.
Amerikan New York Times gazetesi de Çin’in Tumen ve Hunchun kentlerinde de mülteci merkezleri kurulacağını yazdı.
Çin hükümeti inşaatları yalanlamadı
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lu Kang, Pazartesi günkü olağan basın toplantısında mülteci kamplarının inşa edildiklerine dair haberleri ne doğruladı ne de yalanladı.
Pekin’de Renmin Üniversitesi’nden Kuzey Kore uzmanı Cheng Xiaohe ise Guardian’a yaptığı açıklamada, belgenin gerçek olup olmadığını bilemediği ancak Çin’in bu tür hazırlıklar yapmasının beklenmedik olmadığını söyledi.
Cheng “Kore Yarımadası’nda gerilim had safhada. Savaşın eşiğinde. Büyük bir güç ve komşu ülke olarak Çin’in her türlü sonuç için plan yapması gerekir” dedi.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Kuzey Kore’nin nükleer ve balistik programları nedeniyle baskıyı artırmasının ardından bölgede siyasi gerilim artmıştı.
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