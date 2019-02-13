Çin ile kriz büyüyor: Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınladılar

Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit nedeniyle yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.







Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre uyarıda, Türkiye'de yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye'ye gelecek Çinli turistlerin ‘dikkatli olmaları ve kişisel güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiği' belirtildi.





Çin ile Türkiye arasındaki kriz geçtiğimiz cumartesi günü patlak vermişti. Dışişleri Bakanlığı, Heyit'in Çin'de bir hapishanede hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek Çin'e Uygur Türklerinin "temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması" çağrısında bulunmuştu.





ÇİN: TÜRKİYE'NİN İDDİALARI GERÇEK DIŞI





Çin ise Heyit'in yaşadığının ‘kanıtı' olarak bir video yayınlamış, Türkiye'nin iddialarını gerçek dışı olarak niteleyerek sert tepki göstermişti.





Çin son dönemde, Huawei şirketinin yöneticisi Meng Wanzhou'nun gözaltına alındığı Kanada'ya ve Çinli turistlerin bir lobide beklemesine izin verilmeyen İsveç'e yönelik de seyahat uyarıları yayınladı.