Samanyolu Haber /Gündem / Çin ile kriz büyüyor: Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınladılar /13 Şubat 2019 12:21

Çin ile kriz büyüyor: Türkiye'ye seyahat uyarısı yayınladılar

Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit'in öldüğü iddiası üzerine Çin ile Türkiye arasında patlak veren kriz sürüyor.Pekin yönetimi, Türkiye'deki vatandaşları ve Çinli turistler için seyahat uyarısı yayımladı.

SHABER3.COM

Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Uygur Türklerinin tanınan halk ozanı Abdurrehim Heyit nedeniyle yaşanan gerilim sonrası Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.

Gazete Duvar'ın aktardığı habere göre uyarıda, Türkiye'de yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye'ye gelecek Çinli turistlerin ‘dikkatli olmaları ve kişisel güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiği' belirtildi.

Çin ile Türkiye arasındaki kriz geçtiğimiz cumartesi günü patlak vermişti. Dışişleri Bakanlığı, Heyit'in Çin'de bir hapishanede hayatını kaybettiğini öğrendiklerini belirterek Çin'e Uygur Türklerinin "temel insan haklarına saygı gösterilmesi ve toplama kamplarının kapatılması" çağrısında bulunmuştu.

ÇİN: TÜRKİYE'NİN İDDİALARI GERÇEK DIŞI

Çin ise Heyit'in yaşadığının ‘kanıtı' olarak bir video yayınlamış, Türkiye'nin iddialarını gerçek dışı olarak niteleyerek sert tepki göstermişti.

Çin son dönemde, Huawei şirketinin yöneticisi Meng Wanzhou'nun gözaltına alındığı Kanada'ya ve Çinli turistlerin bir lobide beklemesine izin verilmeyen İsveç'e yönelik de seyahat uyarıları yayınladı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:42:42