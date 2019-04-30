Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ülkesinde sansürlenen Game of Thrones’un hayranı çıktı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ülkesinde ağır biçimde sansürlenen ünlü televizyon dizisi Game of Thrones’un hayranı olduğu iddia edildi.





South China Morning Post’un (Güney Çin Sabah Postası) haberine göre Şi, yabancı konuklarla Pekin’de yaptığı son görüşmede bile Game of Thrones’dan söz etti. Görüşmede bulunan bir kaynak, Şi’nin misafirlerine, “Hepimiz yaşadığımız dünyanın, Westeros’un yedi krallığındaki kaotik savaşların içine düşmeyeceğinden emin olmalıyız” dediğini aktardı.





Şi’nin bu sözleri hangi bağlamda söylediği açıklanmasa da görüşmeye katılanların Çinli liderin diziyi referans göstermesine şaşırdığı belirtildi.





Nisan başında, Çin Başbakanı Li Keçiang da Hırvatistan’ın liman kenti Dubrovnik’te yapılan Orta ve Doğu Avrupa ülkeleri zirvesinde, HBO’nun izleme rekorları kıran dizisinden bahsetti. Kral Toprakları anlamına gelen "King’s Landing" bölümleri, Dubrovnik’te çekiliyor.





Game of Thrones’un seks ve şiddet içeren sahneleri Çin’de sansürleniyor. Çin liderinin dizinin hangi versiyonunu izlediği ise merak konusu.

Öte yandan, ismi açıklanmayan bir devlet yetkilisi, Şi’nin yoğun takviminden dolayı kendisi için yoğunlaştırılmış gösterimleri izlediği bilgisini verdi. Yetkili, “Biz buna elmas versiyonu diyoruz” ifadelerini kullandı.

Game of Thrones’un son sezonundaki bir sonraki bölümün fragmanı, Winterfell savaşının sonucu ve Kral Toprakları’ndaki heyecanlı olaylar hakkında ipuçları sunuyor.

Bölümün fragmanına göre, bir savaş geride kalırken, herkes Daenerys’in tabiriyle “son savaşa” hazır görünüyor.

Cersei Lannister'ın Euron Greyjoy’la birlikte görüldüğü bu fragman, Gece Kralı’yla girilen savaştan sağ kurtulanların, Demir Taht için Kral Toprakları’na gideceğine işaret ediyor.





(independentturkish.com)





