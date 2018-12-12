Çin’den Kanada’ya Huawei misillemesi









Associated Press haber ajansının konuyla ilgili bir kaynağa dayandırdığı habere göre, Michael Kovrig Pazartesi gecesi Pekin’e olağan ziyaretlerinden biri sırasında gözaltına alındı.





Uluslararası Kriz Grubu, Kuzey Doğu Asla kıdemli danışmanının gözaltına alındığına ilişkin haberlerle ilgili bilgisi olduğunu bildirdi.





Hong Kong’da ikamet eden Kovrig, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’ya 2016’da Çin’i ziyareti sırasında siyasi rehberlik etmişti.





Merkezi Brüksel’de bulunan gruptan yapılan yazılı açıklamada, Kovrig’in akıbeti hakkında ilave bilgi almak ve bir an önce serbest bırakılmasını sağlamak için gereken her türlü çabanın sergilendiği vurgulandı.





Kovrig, Çin’in, Huawei yöneticisi Meng Wanzhou’nun Kanada’nın Vancouver kentindeki havalimanında tutuklanmasının sonuçları olacağı uyarısının ardından gözaltına alındı.









Uluslararası Kriz Grubu, Kovrig’in Şubat 2017’den bu yana grubun tam mesaili çalışanlarından biri olduğunu açıkladı.





Kanada Küresel İşler Bakanlığı, Kanada vatandaşının Çin’de gözaltına alınması konusunu Çin hükümetiyle görüştüğünü, ailesine konsolosluk yardımı sağlandığını belirtti.





Kanada kamu güvenliği bakanı da, eski Kanadalı diplomatın Pekin’de gözaltına alındığını doğruladı ve derin endişe duyduklarını kaydetti.





Kanadalı Bakan Ralph Goodale, gözaltına alınan Kanadalı’nın güvenliği konusunda hükümet olarak hiçbir çabayı esirgemediklerinin altını çizdi.





Hem kamu işleri bakanlığı hem de bakanın açıklamalarında Michael Kovrig’in isminin kullanılmaması dikkat çekti.





Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü de konuyla ilgili açıklama yaptı. Sözcü Robert Palladino, ABD’nin eski Kanadalı diplomatın Çin’de gözaltına alınmasından kaygılı olduğunu ifade ederek, “keyfi gözaltıların her şeklini” kınadıklarını vurguladı.