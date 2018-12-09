Çin’den ABD’ye uyarı

Çin Dışişleri Bakanı, ‘Gelecek adımlarımız ABD’nin alacağı kararlara göre şekillenecek’ dedi.





Çin’in Huawei markasının global finans şefi olan Wanzhuou, Kanada’da gözaltına alınmış ve iki ülke arasında kriz çıkmasına neden olmuştu. Wanzhuou’nun gözaltına alınma nedeni ise ABD’nin yaptırım uyguladığı İran’a bazı telekominikasyon araçlarının satışını gerçekleştirerek yaptırımları delmek olarak açıklandı.





Kanada’nın Wanzhuou’yu ABD’ye göndermesinin gündeme gelmesi üzerine Çin, ABD’yi konuyla ilgili olarak uyararak tutuklama kararının geri çekilmesini istedi.