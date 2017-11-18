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Çin’de 6,9 şiddetinde deprem
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Çin’de 6,9 şiddetinde deprem
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18 Kasım 2017 10:20
Çin’de 6,9 şiddetinde deprem
Çin'in Nyingchi kentinde, yerin 10 kilometre derinliğinde ve 6.9 büyüklüğünde meydana gelen depremin oluşturduğu hasarla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.
Yerel saatle 22:34 meydana gelen 6.9’luk depremin en fazla hissedildiği yerlerden biri ise Hindistan’ın Kuzey Doğu eyaleti olan Arunaçal Pradeş’de oldu.
Depremde yaşanan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.
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