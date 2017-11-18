Çin’de 6,9 şiddetinde deprem

Yerel saatle 22:34 meydana gelen 6.9’luk depremin en fazla hissedildiği yerlerden biri ise Hindistan’ın Kuzey Doğu eyaleti olan Arunaçal Pradeş’de oldu.

Depremde yaşanan can ve mal kaybına ilişkin bir açıklama yapılmadı.