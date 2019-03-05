Çin, büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine indirdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin meclisi niteliğindeki Ulusal Halk Kongresi'nin açışılında konuşan Başbakan Li Keqiang, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin çok vahim ve karmaşık bir ortamda zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacağı uyarısını yaptı.







TEK RAKAM DEĞİL, BANT





Çin 2018 yılında yüzde 6.6 ekonomik büyümeyle 1990'dan beri en düşük oranı yakalamıştı. Başbakan Li, bu yıl büyüme hedefini yüzde 6.0 ile 6.5 arasına indirdiklerini belirtti. Son olarak 1990 yılında Tiananmen protestolarını takip eden uluslararası yaptırımlara koşut Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 3.9'a düşmüştü.



