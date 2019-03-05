Samanyolu Haber /Dünya / Çin, büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine indirdi /05 Mart 2019 22:54

Çin, büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine indirdi

Çin Ulusal Halk Kongresi'nin açışılında konuşan Başbakan Li Keqiang, bu yıl büyüme hedefini yüzde 6.0-6.5 bandına indirdiklerini açıkladı.

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Çin, büyüme hedefini son 30 yılın en düşük seviyesine indirdi. Çin Halk Cumhuriyeti'nin meclisi niteliğindeki Ulusal Halk Kongresi'nin açışılında konuşan Başbakan Li Keqiang, dünyanın ikinci büyük ekonomisinin çok vahim ve karmaşık bir ortamda zorlu bir mücadele vermek zorunda kalacağı uyarısını yaptı. 

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Çin 2018 yılında yüzde 6.6 ekonomik büyümeyle 1990'dan beri en düşük oranı yakalamıştı. Başbakan Li, bu yıl büyüme hedefini yüzde 6.0 ile 6.5 arasına indirdiklerini belirtti. Son olarak 1990 yılında Tiananmen protestolarını takip eden uluslararası yaptırımlara koşut Çin'in ekonomik büyümesi yüzde 3.9'a düşmüştü.

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