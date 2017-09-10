Samanyolu Haber /Dünya / Çin benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor /10 Eylül 2017 20:02

Çin benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor

Dünyanın en büyük otomobil pazarı Çin, benzinli ve dizel araba ve kamyonetlerin üretim ve satışını yasaklamayı planlıyor.

Çin benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor


Çin Sanayi Bakanı Yardımcısı Şin Guobin, çin resmi haber ajansı Şinhua'ya yaptığı açıklamada konuyla ilgili araştırmaların başladığını ancak yasak konusunda henüz kesin karar verilmediğini açıkladı.
Şin, Çin'in bu değişime gitmesinin endüstride "türbülans" etkisi yapabileceğini belirtti.
Çin geçen yıl 28 milyon araç üretmişti. Bu, dünyadaki tüm araç üretiminin neredeyse üçte birine denk geliyor.
İngiltere ve Fransa, korbon emisyonu ve kirliliği azaltmak amacıyla, 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planladığını açıklamıştı.
Çin'in Geely otomotiv üreticisinin satın almış olduğu Volvo da, 2019'dan itibaren üreteceği tüm yeni modellerinin elektrikli motoru olacağını açıklamıştı.

Geely, 2025'e kadar 1 milyon elektrikli araç satmayı hedefliyor.

Renault-Nissan, Ford ve General Motors gibi diğer uluslararası otomotiv şirketleri de, Çin'de elektrikli araç üretme çalışmaları yapıyor.
Çin, 2025'e kadar araç satışlarının en az beşte birini elektrikli ve hibrit otomobillerin oluşturmasını istiyor.
Yasağın yürürlüğe girmesi halinde, Çin'in petrol talebi de ciddi şekilde azalacak. Çin şu an ABD'nin ardından en çok petrol tüketen ülke.
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