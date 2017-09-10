Çin benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planlıyor





Çin Sanayi Bakanı Yardımcısı Şin Guobin, çin resmi haber ajansı Şinhua'ya yaptığı açıklamada konuyla ilgili araştırmaların başladığını ancak yasak konusunda henüz kesin karar verilmediğini açıkladı.

Şin, Çin'in bu değişime gitmesinin endüstride "türbülans" etkisi yapabileceğini belirtti.

Çin geçen yıl 28 milyon araç üretmişti. Bu, dünyadaki tüm araç üretiminin neredeyse üçte birine denk geliyor.

İngiltere ve Fransa, korbon emisyonu ve kirliliği azaltmak amacıyla, 2040 yılına kadar benzinli ve dizel araçları yasaklamayı planladığını açıklamıştı.

Çin'in Geely otomotiv üreticisinin satın almış olduğu Volvo da, 2019'dan itibaren üreteceği tüm yeni modellerinin elektrikli motoru olacağını açıklamıştı.



