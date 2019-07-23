Samanyolu Haber /Ekonomi / Çin, Amerika'yı solladı /23 Temmuz 2019 11:59

Çin, Amerika'yı solladı

Fortune’un internet sitesinde yer alan habere göre, bu yıl Global 500 listesinde Çin'den 13 yeni firma dahil oldu. Listede 129 şirketi bulunan Çin'i 121 şirketle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti.

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Çin, ilk kez ABD’den daha fazla şirketle bu yılki Fortune Global 500 listesine girdi.

Fortune’un internet sitesinde yer alan habere göre, bu yıl Global 500 listesinde Çin'den 13 yeni firma dahil oldu. Listede 129 şirketi bulunan Çin'i 121 şirketle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) takip etti. 

Dünyanın en büyük şirketi yıllık 514 milyar dolar satış hasılatı ile Walmart oldu 

Sinopec Group, China National Petroleum and State Grid listenin ilk 10 şirketi arasına girmeyi başardı. 

DOKUZ SENELİK ŞİRKET İLK 500'E GİRDİ

Henüz dokuz senelik bir geçmişi olan teknoloji şirketi Xiaomi listeye 468'inci sıradan giren en yeni şirket oldu.

En hızlı büyüme gösteren ilk 10 firmadan altısı Alibaba ve Tencent de dahil olmak üzere yine Çin'den geldi.

Web sitesi Çinli firmaların büyümesini ülkenin genişleyen iç pazarına, stratejik yeniden yapılanmalara ve ülkenin makroekonomik şartlara bağladı.

Kaynak: Bloomberg HT
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