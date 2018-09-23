Çin, ABD'nin Pekin Büyükelçisini Dışişleri'ne çağırdı

Çin Dışişleri Bakanlığı, Washington'un askeri yaptırım kararıyla ilgili olarak ABD'nin Pekin Büyükelçisi Terry Branstad'ı bakanlığa çağırdı. Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü de ABD'ye "sözde yaptırımları" kaldırması, aksi takdirde sonuçlarına katlanması gerektiği uyarısında bulundu.





ABD'nin Perşembe günü Çin'e Rusya'dan S-400 aldığı gerekçesiyle yaptırım kararı almasının ardından bugün Çin Dışişleri Bakanlığı ABD'nin Pekin Büyükelçisini bakanlığa çağırdığını duyurdu.





Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Dışişleri Bakan Yardımcısı Cıng Zıguang, ABD Büyükelçisi Terry Branstad'la görüşmesinde "müsamahasız ifadelerle" Çin'in ABD'nin yaptırımlarına protestosunu bildirdi.





Daha önce Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü Vu Kien tarafından yapılan açıklamada, Çin'in Rusya'dan savaş jeti ve füze sistemleri alma kararının iki bağımsız ülke arasındaki işbirliğinin normal bir sonucu olduğu ve ABD'nin hiçbir müdahale hakkının bulunmadığı ifade edilmişti.





ABD Dışişleri Bakanlığı, Perşembe günü Çin'in askeri teçhizattan sorumlu Ekipman Geliştirme Departmanı'na, Rusya'nın ana silah ithalatçısı olan Rosoboronexport ile bağlantısı gerekçesiyle yaptırım uygulama kararı almıştı. Yaptırımların Çin'in 2017'de Rusya'dan 10 adet SU-35 savaş uçağı ve bu yıl da S-400 hava savunma sistemi almasıyla bağlantılı olduğu açıklanmıştı.





Öte yandan Reuters'ın haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili bugün yaptığı açıklamada yaptırımların Çin'i değil Rusya'yı hedef aldığını ileri sürdü.





RUSYA: ABD ATEŞLE OYNUYOR





Rusya'dan da Çin’e karşı ABD’nin yaptırımlarına tepki geldi. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin küresel istikrarı "düşüncesizce baltaladığını" ve "ateşle oynadığını" söyledi.





Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Geng Şuang, daha önce yaptığı açıklamada, “ABD’yi hatalarını derhal düzeltmeye ve sözde yaptırımları iptal etmeye çağırıyoruz. Aksi takdirde, tüm sonuçlarına katlanacak” demişti.